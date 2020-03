A Roma cooperativa regala guanti e mascherine

ROMA. – Mascherine, guanti monouso, gel disinfettanti e opuscoli informativi distribuiti gratis stamattina a pochi metri di distanza dall’ingresso di un supermercato di via della Magliana, alla periferia di Roma. E’ l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa Magliana’80 onlus, fondata nel 1980 da un gruppo di operatori sociali e impegnata al fianco dei cittadini e delle istituzioni nel campo delle emergenze sanitarie e sociali.

Mantenendo le “distanze di sicurezza”, un medico e una psicologa hanno anche risposto alle domande dei cittadini che si sono avvicinati uno alla volta e hanno approfittato dell’occasione per parlare anche delle loro preoccupazioni sulla malattia e delle difficoltà che stanno incontrando negli ultimi giorni.

“Quando arriverà il picco a Roma?” ha chiesto qualcuno. “Tra quanto si troveranno di nuovo le mascherine negli scaffali?” ha domandando un altro. “In due ore abbiamo esaurito tutto il materiale: 100 mascherine FFP2 , 200 guanti monouso in nitrile, tre litri di disinfettante e ottocento opuscoli informativi” ha raccontato Guglielmo Masci coordinatore dell’intervento. Ad alternarsi due turni di volontari composti da un medico e una psicologa per “evitare assembramenti”.

Molti gli over 60 che si sono avvicinati chiedendo informazioni sul Covid-19 e ringraziando la cooperativa per l’iniziativa. “Il SSN sta facendo un lavoro grandissimo – aggiunge Masci – per questo abbiamo voluto dare un piccolo contributo con questa iniziativa, resa possibile grazie ai volontari che si sono autotassati per comprare i prodotti e ad alcuni sponsor. Speriamo di poterla replicare presto. Ci metteremo al lavoro fin da subito”.

I volontari hanno tranquillizzato anche i cittadini rispondendo alle loro domande e distrubuendo 400 opuscoli sul coronavirus e altrettanti sulle conseguenze psicologiche dell’isolamento. “Le persone sono traumatizzate dal ‘lutto sociale’ – spiegano – hanno bisogno di essere supportati in questo momento”.