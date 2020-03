(ANSA) – ROMA, 17 MAR – “L’Italia è diventata la piattaforma per il know-how in Europa”. Lo ha detto il direttore regionale dell’Oms per l’Europa Hans Kluge, secondo quanto riporta Bloomberg, aggiungendo che il Vecchio continente dovrebbe imparare dall’approccio dell’Italia. “Tutti i paesi, senza eccezioni, devono intraprendere le loro azioni più audaci per fermare o rallentare la minaccia del virus”, ha aggiunto Kluge, tornando a definire il vecchio continente l’attuale “epicentro” del virus.