Coronavirus: Kompatscher,Alto Adige responsabile con turisti

(ANSA) – BOLZANO, 17 MAR – “L’Alto Adige ha dimostrato un atteggiamento responsabile, chiudendo tutti gli alberghi. In questo modo abbiamo messo al primo posto la salute degli ospiti, del personale e dei cittadini”. Lo ha detto il governatore Arno Kompatscher in risposta al ministro tedesco Jens Spahn, che oggi ha evidenziato il numero elevato di casi covid-19 tra i turisti tedeschi che sono tornati a casa dopo la settimana bianca in Alto Adige, Austria e Svizzera. “Siamo stati i primi in Italia e lungo l’arco alpino a scegliere provvedimenti così restrittivi. Si tratta di un grande esempio di responsabilità del settore turistico, anche se in un primo momento non tutti erano d’accordo”, ha ribadito Kompatscher.