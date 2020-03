ROMA. – Le Camere decidono sulle nuove modalità di lavoro di Aule e commissioni e aprono i battenti, sia pure per poche ore, con l’obiettivo di incardinare rapidamente i decreti varati dal governo. Dopo un intervento di sanificazione degli emicicli, Montecitorio annuncerà il dl sulle Olimpiadi invernali, mentre al Senato, che ha già in carico le norme sul ‘Coronavirus 2’, sarà assegnato il decretone ‘Cura Italia’.

In questo quadro, la parola d’ordine è semplificare e stringere i tempi. Per questo motivo, si starebbe valutando di accorpare le misure economiche e sanitarie “anti-virus” in un unico documento, un maxi-provvedimento, che contempli anche misure che riguardano la Giustizia.

Una vera e propria mini sessione di bilancio, visto che da solo il cura Italia prevede misure per 25 miliardi che dovrebbero attivare un volano per interventi pari a 350 miliardi di euro. Fervono i contatti nelle Camere. Si dovrà decidere sulla possibilità di poter tenere in videoconferenza le riunioni dei capigruppo, ma anche su come procedere per esaminare i decreti. Non solo quelli emanati per l’emergenza ma anche quelli già presentati e la cui scadenza si avvicina.

Primo fra tutti quello sul cuneo fiscale, da approvare entro il 5 aprile. Si dovrà anche stabilire come procedere per lo svolgimento delle comunicazioni del presidente del Consiglio sul prossimo Consiglio europeo (della prossima settimana) in entrambi i rami del Parlamento. Sulle comunicazioni del premier vengono normalmente presentate delle risoluzioni su cui le Aule votano.

La capigruppo del Senato, attesa nelle prossime ore, dovrà scegliere se le comunicazioni si dovranno tenere in Commissione, per ridurre ai minimi termini le presenze dei parlamentari, o in Aula. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà assicura che “il Parlamento è in condizioni di fare il suo mestiere”.

Ma forte è il pressing per il voto on line dell’Aula. Un’ipotesi comunque estrema che trova autorevoli contrarietà. Ad esempio Sergio Mattarella non si è mai pronunciato espressamente sul voto a distanza, ma ovviamente non si può pensare che il presidente della Repubblica possa essere favorevole a qualunque forma di chiusura del Parlamento.

Non a caso il tema ha scatenato, da giorni, una strisciante polemica tra maggioranza e opposizione, partendo dal presupposto che con le regole attuali le commissioni e le Camere possono riunirsi e votare solo raggiungendo un numero legale visibile e certificato.

Una procedura difficile ora da realizzare con il coronavirus che incombe anche sui parlamentari, molti dei quali non hanno nessuna intenzione di mettersi a rischio contagio presentandosi in Aula. E’ per questo che da più parti arrivano pressioni per consentire, avvalendosi della tecnologia, di votare a distanza.

A partire dal costituzionalista e deputato Stefano Ceccanti, secondo cui “l’alternativa è l’espropriazione del Parlamento, con la reiterazione dei decreti legge”.

I presidenti delle Camere sono stati investiti della questione praticamente da tutti i gruppi parlamentari, anche se non si riscontra unanimità sulla prospettiva che deputati e senatori votino da casa. Qualche costituzionalista sottolinea come proprio nei giorni scorsi le Cortes, il Parlamento di una Spagna anch’essa flagellata dal contagio, abbiano previsto per le prossime sedute il ricorso alla votazione online, espressamente consentita dai regolamenti delle due Camere iberiche, per la conversione, prevista sul sito delle Cortes per il prossimo 24 marzo con il voto elettronico a distanza, di un dl con misure contro il coronavirus.

In Italia, però, la procedura è ben più articolata e complessa e difficilmente si presta ad un voto telematico: si pensi, ad esempio, al voto di emendamenti il cui contenuto (e ordine di votazione) può cambiare nel corso del dibattito; e soprattutto agli emendamenti del governo o della commissione e alle riformulazioni.

Un’apertura, invece, potrebbe esserci per l’istituzione di una commissione speciale, sul modello di quella che si costituisce nei due rami del Parlamento dopo le elezioni in attesa che nascano le commissioni di merito: ad essa in questa fase emergenziale, si ragiona in ambienti parlamentari, si potrebbe affidare in toto il primo esame dei provvedimenti in sede referente o, quando sia possibile, in fase redigente.

(di Francesco Bongarrà/ANSA)