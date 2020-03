(ANSA) – ROMA, 17 MAR – Oltre 140 mila visualizzazioni, quasi 17mila like con centinaia di commenti e tanti “duetti” da ogni angolo del mondo: il video del Burj Khalifa di Dubai tinto tricolore rilanciato sul profilo Tiktok del Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 è stato accolto nelle ultime 24 ore “da una vera e propria ondata di affetto, simpatia e gratitudine espressa dagli utenti verso la città che dal prossimo 20 ottobre ospiterà l’Esposizione Universale”. Il video, sulle note della canzone “Ti volevo dedicare” di Rocco Hunt, mostra il Burj Khalifa, il celebre grattacielo più alto del mondo con i suoi 829,80 metri e simbolo degli Emirati Arabi Uniti, illuminato con i colori della bandiera italiana alternati alla scritta “Siamo con voi”. Un segno di solidarietà e amicizia nei confronti del nostro Paese che – si precisa in una nota – è stato accolto con grande partecipazione dal giovane popolo social di tutto il mondo.