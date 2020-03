CARACAS – El presidente de Conindustria, Adán Celis, aseveró que los casos de coronavirus afectarán al sector productivo nacional como lo ha hecho munialmente, por lo cual sugirió al gobierno sentarse con las empresas para buscar una solución consensuada a esta crisis de emergencia sanitaria.

“Este es un problema muy grave que no solo está afectando al sector industrial, sino que también está afectando a todos los sectores económicos del país, es una situación complicada la cual requiere una gran madurez, y que se tomen decisiones de forma conjunta para resolverlo”, señaló.

En empresario dijo que “hay que buscar todas las soluciones posibles, que en parte están tomando las autoridades y las cuales apoyamos en forma absoluta el cual estamos replicando a nuestras industrias, para tomar las condiciones adecuadas, para no ser responsables de propagar el virus”.

Comentó que el sector industrial no solamente debe de ocuparse de las medidas sanitarias urgentes, sino que también no descuidar la producción, “nosotros podemos pasar de una crisis de salud a una crisis alimentaria o de medicinas por no tomar medidas concertadas que no descuiden el aparato productivo del país”.

En cuanto a las reuniones que se han realizado en los últimos días con diversos sectores económicos del país, aseguró que Conindustria no ha participado, “el día ayer solo realizamos una reunión con la directiva de Fedecámaras, para tratar una serie de solicitudes que hemos planteado al Ejecutivo Nacional, las cuales quedaron en considerar”.

Aunque la industria viene arrastrando problemas por la crisis del país desde hace algún tiempo, aseguró que los empresarios hacen esfuerzos para que sus trabajadores continúen con las labores.

Celis dijo que es urgente el ingreso de materia prima a la nación para que la industria pueda seguir trabajando, y sería una excelente medida exonerar a las empresas con ciertas obligaciones por el tiempo que dure la crisis, así beneficiar y favorecer a los venezolanos que necesitan los productos.

Exhortó al Ejecutivo a colaborar con las industrias para que no se paralicen y se vean afectadas la adquisición de productos alimenticios y medicinas por los venezolanos.

Por su parte la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), informó que continuará trabajando en la producción de sus rubros, atendiendo a las normas establecidas por las autoridades sanitarias a fin de proteger a los trabajadores.

El organismo, a través de un comunicado exhortó a la población a evitar las compras nerviosas y así evitar el desabastecimiento ante la emergencia nacional que presenta el país, por el Covid- 19.