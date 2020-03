Mercato: Juve torna su Icardi, Jovic punta Napoli

ROMA. – Quando il calcio tornerà alla normalità sarà anche tempo di mercato e si prevede l’ennesimo valzer degli attaccanti. Fra i protagonisti ci sarà di nuovo, certamente, Mauro Icardi: passato l’estate scorsa, nelle ultime battute delle trattative, al Psg, dopo aver rinnovato il contratto con l’Inter fino al 2022 a 7 milioni annui.

Il successivo accordo dei nerazzurri con la società parigina ha previsto il prestito per una stagione con diritto di riscatto per il Psg fissato a 70 milioni di euro, esercitabile solo dopo l’ok dello stesso giocatore. Che quindi avrà l’ultima parola. In Francia Icardi ha giocato 31 partite segnando 20 gol ma ultimamente è scivolato indietro nelle scelte di Tuchel, che non lo ha fatto giocare nei due match di Champions contro il Borussia Dortmund.

Così ora a Parigi non sono così convinti di trattenerli e a fari spenti segue questa situazione la Juventus, che ha deciso di prendere un attaccante e strizza l’occhio anche ad Harry Kane, possibile cessione eccellente del Tottenham. Va sottolineato comunque che Icardi piace anche al Bayern Monaco.

Novità in fatto di bomber anche in casa del Napoli. Milik andrà via (non mancano le richieste), Petagna è già stato preso ma lasciato in prestito alla Spal, ora c’è stato un contatto con l’agente Ramadani che gestisce la carriera di Jovic, intenzionato a lasciare il Real Madrid se sulla panchina delle “merengues” rimarrà Zidane. Dovrebbe prendere il posto di Llorente, che avrebbe chiesto di essere ceduto, appena un anno dopo essere arrivato.

La Roma attende sviluppi sul fronte societario, pensa al prolungamento del contratto Pellegrini, eliminando la clausola rescissoria di 30 milioni dell’attuale accordo. Ci sono poi i prestiti di Smalling e Mkhitaryan da trasformare in acquisti o in rinunce alle prestazioni di questi due calciatori. Per Frattesi verrà esercitata la clausola di “recompra” già stabilita a 15 milioni con il Sassuolo, mentre Riccardi dovrebbe essere ceduto in prestito in Serie B, o al Genoa che lo ha chiesto.

La Lazio pensa invece in prospettiva Champions, con i vari Giroud, Kumbulla, Lovren nel mirino. In Spagna intanto scrivono chenil Barcellona vuole Luiz Felipe, e l’interessamento è confermato dall’agente del giocatore, Stefano Castagna. Dalla Fiorentina tornerà a Formello Badelj, che la Viola ha deciso di non riscattare.

Al Milan tiene banco il caso Donnarumma, perché Mino Raiola vuole portare via il portiere dal club rossonero. La Juve potrebbe essere molto interessata se troverà un acquirente per Szczesny. Ma il sogno bianconero rimane sempre il ritorno di Pogba.