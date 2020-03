Coronavirus: Giappone, cancellati eventi Casa imperiale

(ANSA) – TOKYO, 18 MAR – Una commissione governativa in Giappone ha deciso la cancellazione degli eventi della Casa imperiale per sancire la nomina del Principe della Corona Fumihito, fratello dell’attuale Imperatore Naruhito, a causa della diffusione del coronavirus. Lo comunica una nota ufficiale dell’Agenzia imperiale, spiegando che i banchetti di corte erano inizialmente previsti tra il 19 e il 21 aprile. La celebrazione prevedeva l’invito di 750 invitati, tra cui il Premier Shinzo Abe e gli ambasciatori di molti Paesi. Il 54enne principe Fumihito è diventato il primo in linea di successione al Trono del Crisantemo lo scorso maggio, a seguito della proclamazione del fratello maggiore, e dopo l’abdicazione del padre 85enne Akihito, primo monarca a rinunciare al trono in 200 anni di storia. Il regno del Crisantemo è la più antica monarchia ereditaria esistente al mondo senza aver subito interruzioni, a partire dal 660 a.C.