Coronavirus: Pe vota d’urgenza per sbloccare fondo da 37mld

(ANSA) – BRUXELLES, 18 MAR – La commissione per lo Sviluppo regionale (Regi) dell’Europarlamento ha avviato la procedura d’urgenza per adottare il prima possibile le misure d’emergenza presentate dall’esecutivo comunitario, che permetteranno di sbloccare 37 miliardi di euro per far fronte all’impatto del Coronavirus. I coordinatori e il presidente della commissione Regi, Younous Omarjee, hanno infatti chiesto al Parlamento Ue di utilizzare la procedura prevista nell’articolo 163 del regolamento dell’Eurocamera, per adottare quanto prima le misure che consentono di utilizzare una parte dei fondi di coesione per far fronte all’emergenza.