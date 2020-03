Coronavirus: madre positiva, neonata affidata a zia

(ANSA) – LA SPEZIA, 18 MAR – Neonata affidata alla zia perché la mamma è positiva al coronavirus e il papà è in quarantena. La piccola rischiava di finire in una struttura protetta. Ma un intervento del sindaco di Castelnuovo Magra (La Spezia), Daniele Montebello, e l’interessamento di Asl5 e Tribunale dei minori ha permesso l’affidamento temporaneo a una persona di famiglia. La bambina è nata lo scorso 8 marzo quando la mamma, una ragazza di 30 anni, era stata indotta al parto all’ospedale Noa di Massa dopo che era risultata positiva. La bimba sta bene ma fin dai primi vagiti non ha potuto stare insieme a mamma e papà, in isolamento in due abitazioni separate. Il rischio era che la piccola venisse presa in carico da una struttura. Amministratori e medici hanno contattato il Tribunale dei minori ed è stata trovata la soluzione dell’affido familiare grazie alla disponibilità della zia che la accudirà fino a quando i genitori risulteranno sani. Data l’urgenza, le pratiche di affido temporaneo sono state completate in due giorni. La storia è raccontata nell’edizione spezzina del Secolo XIX. (ANSA).