Coronavirus: Johnson promette aiuti a tutti lavoratori

(ANSA) – LONDRA, 18 MAR – Boris Johnson si è impegnato oggi nel Question Time alla Camera dei Comuni a garantire “ulteriori misure” a tutela dei lavoratori britannici “di ogni tipo” costretti a restare a casa dal coronavirus, e ha ribadito che il governo Tory intende stanziare “tutto ciò che serve” (whatever it takes) per i lavoratori e il sistema sanitario, a fronte di un’emergenza che costringe a restrizioni “senza precedenti in tempo di pace”. Il laburista Jeremy Corbyn lo ha incalzato a entrare nel dettaglio e anche a calmierare gli affitti.