(ANSA) – SAN PAOLO, 18 MAR – I casi di coronavirus in Brasile sono arrivati a 350, anche se il bilancio ufficiale del ministero della Sanità è fermo a 291. Lo scrive oggi G1, il sito news della Globo, in base a un censimento dei contagi confermati dalle autorità delle 18 entità federali raggiunte dall’epidemia, molti dei quali non sono ancora stati registrati dal governo federale.