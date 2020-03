Coronavirus: positiva una bimba di 5 mesi nel pordenonese

(ANSA) – ZOPPOLA (PORDENONE), 18 MAR – Una bambina di 5 mesi, di Zoppola (Pordenone), è risultata positiva al Coronavirus. Il tampone era stato disposto dalle autorità sanitarie nei giorni scorsi per la positività di uno dei genitori. La notizia è riportata anche dai media locali. Da quanto si apprende dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda sanitaria Friuli occidentale, la bambina è in isolamento domiciliare con il resto dei famigliari, non presenta sintomi e non desta preoccupazione. Anche il sindaco di Zoppola, Francesca Papais, ha confermato la positività di due concittadini senza fornire ulteriori dettagli, ma rinnovando l’invito a non uscire di casa.