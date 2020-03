Golf: Ryder ’20, Harrington “Per ora nessuna ipotesi rinvio”

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Settembre è lontano e per il momento non esiste nessuna ipotesi di rinvio al 2021 della Ryder Cup 2020 di golf. So che sono arrivate diverse indiscrezioni a riguardo, ma per il momento è roba inventata”. Così Padraig Harrington, capitano del Team Europe alla prossima Ryder Cup (25-27 settembre ad Heven, nel Wisconsin), risponde alle indiscrezioni di un quotidiano britannico che, in queste ore, ha avanzato un ipotesi di rinvio al 2021 della sfida biennale tra Europa-Usa. Già nei giorni scorsi, in una intervista al quotidiano irlandese indipendent.ie, il 48enne di Dublino s’era espresso sull’argomento escludendo che l’evento potessi disputarsi a porte chiuse. (ANSA).