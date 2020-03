(ANSA) – SANTIAGO DEL CILE, 18 MAR – Il presidente cileno Sebastian Pinera ha reso noto oggi di aver decretato lo stato eccezionale di calamità a causa del propagarsi in Cile del Coronavirus. La misura, che resterà in vigore per 90 giorni a partire dalle 00,01 di domani, è legata all’ennesimo incremento di 38 casi confermati di contagio da virus Covid-19, che hanno portato il totale generale nel Paese a quota 238.