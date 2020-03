(ANSA) – WASHINGTON, 18 MAR – Bernie Sanders “lascerà presto” la corsa per la Casa Bianca. Lo prevede Donald Trump su Twitter, sostenendo che “il partito democratico avrà realizzato il suo desiderio più grande e avrà sconfitto Bernie Sanders molto prima del previsto”. “Ora stanno facendo il possibile per essere carini con lui per mantenere i suoi sostenitori”, prosegue. “Bernie ha rinunciato, come ha fatto l’ultima volta”, aggiunge.