Io resto a casa – l’emergenza Covid-19 in Italia

FIUGGI – In un’Europa che sta cominciando a varare misure sempre più stringenti, la situazione in Italia è già nel pieno dell’emergenza.

Era solo il 21 febbraio quando in Lombardia e in Veneto vennero confermati i primi casi di Covid-19, eppure, nonostante da subito siano state adottate delle normative stringenti nelle aree del nord, a poco a poco la situazione è degenerata in tutto il Paese. Si è cominciato con la quarantena obbligatoria per chi fosse stato a contatto con le persone risultate positive all’infezione, proseguendo il 22 febbraio con il decreto-legge che prevedeva la quarantena dei paesi focolaio, vietando di fatto, l’ingresso e l’uscita da questi luoghi. Ma questo non è bastato. Non è bastato sospendere gli eventi sportivi (consentendo lo svolgimento di gare e partite a porte chiuse), chiudere le scuole e le università, come non è bastato urlare a gran voce di evitare le uscite, gli spostamenti ed evitare di creare radunamenti di persone.

Gli effetti della paura

Di fatto, l’emergenza sembrava essere confinata al Nord Italia e percepita lontana anche a Roma, come nel Sud. Ma ecco che a poco a poco cominciano a comparire casi in tutta Italia, il 4 marzo il Governo annuncia la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura al pubblico in tutti gli stadi. È la sera del 7 marzo quando una fuga di notizie porta alla luce la bozza del decreto che di fatto verrà firmato il giorno seguente: l’intera Lombardia e 11 province del Nord Italia sono dichiarate zona

rossa. La paura di non poter uscire causa una “fuga generale” di lavoratori e studenti fuori sede. Comincia il caos, le regioni del sud impongono controlli e quarantene di 14 giorni per chi stesse tornato dal “focolaio”, verranno chiuse le palestre e i centri benessere su tutto il territorio. La notizia delle restrizioni arriva anche nelle carceri: iniziano numerose rivolte nelle case circondariali di tutto il Paese per la sospensione dei colloqui e le restrizioni sulla libertà vigilata. Sembra l’inizio di un film apocalittico, un film che sembra molto accostarsi alla Peste di Milano del 1630 studiata a scuola, eppure è la realtà. Si, perché le terapie intensive del Nord Italia cominciano a collassare, medici e infermieri sono costretti ad orari massacranti di lavoro, ma dediti nonostante la difficoltà ad assistere tutti. Sono solo passate 48 ore dal 7 marzo, e in una situazione sempre più delirante arriva quello che nessuno si sarebbe mai aspettato fino a pochi giorni prima: l’Italia si ferma ed è chiamata, tutta, a chiudersi in casa.

“Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per correre insieme più veloci domani. Ce la faremo”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la sera del 9 marzo annuncia agli italiani l’ultimo decreto-legge, un decreto ed una frase che già si immaginano scritti nei libri di storia dei nostri nipoti. Si, perché sono passati solamente 4 giorni da quando in Italia sembra di vivere in una situazione talmente surreale, che ha risvegliato in tutti quell’unione e condivisione di valori che nel nostro paese è sempre stata, per ragioni storiche, molto altalenante. Ed oggi quella forza e solidarietà che ci ha sempre contraddistinti, si tocca di nuovo con mano, dimenticando che esiste un Nord e un Sud, ma un solo Paese.

L’autodichiarazione

In questo momento mi trovo a Fiuggi, una località turistica di circa undicimila anime in provincia di Frosinone, quasi a metà strada tra Roma e Napoli. Una cittadina, la mia, contornata da quei monti che ci hanno sempre fatti sentire al sicuro. Eppure anche qui, lontano dai trambusti della città, appresa la notizia di qualche concittadino positivo al Coronoavirus, la paura ha cominciato a farsi palpabile. Anche qui, come in tutta Italia, bar, ristoranti e negozi hanno abbassato la serranda “mettendo il cuore oltre l’ostacolo”. Restano aperti i supermercati ed i negozi di prima necessità, per uscire è necessario il foglio di autodichiarazione, dichiarando sotto la propria responsabilità di essere usciti di casa “per comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute e rientro presso il proprio domicilio”.

Certo, è possibile uscire per fare una breve passeggiata (pur se fortemente sconsigliato) e con il divieto di radunarsi in gruppo. Anche quando per necessità ci si reca al supermercato, si aspetta il proprio turno mantenendo la distanza di sicurezza di minimo un metro e ci si appresta ad utilizzare i guanti forniti dal punto vendita dopo aver disinfettato le mani. È proprio in queste brevi occasioni che arriva un pugno allo stomaco, non è facile vedere le strade della propria città deserte e le serrande abbassate, come non è facile guardarsi negli occhi con la paura di non potersi avvicinare, ma anche vivere nella preoccupazione che l’intera economia stia collassando. È questo quello che chiedo a quelli che, come me, oggi sono in fila al supermercato, e la risposta è quasi sempre la stessa: “dobbiamo essere forti.”

Non c’è voglia di grandi polemiche, anche se fino ad adesso quattro giorni in casa sembrano venti, consapevoli quindi, che il 3 aprile 2020 è ancora lontano. Quello che ci tiene vicini è il web, si fa lezione on-line, ci si chiama su Skype e ci si tiene su guardando le migliaia di video postati sui social di flash mob organizzati sui balconi di tutta Italia, dove la musica veicola forza, ma anche un po’ di svago.

Fino a due mesi fa questa situazione era ancora oltreoceano, sembrava così lontana anche quando ci è entrata in casa. Proprio su questo bisogna riflettere, capire che in un mondo ancora così distante e diverso per ideologie e culture, quelle distanze che ci sembrano abissali, sono in realtà, così assolutamente brevi.

Restate in casa, siate responsabili, fatelo per voi stessi, per i vostri cari e soprattutto per i vostri nonni, apparentemente rocce, ma così fragili.

Elisa Rossi