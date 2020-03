Coronavirus:Raggi,Campidoglio’tricolore’ fino stop emergenza

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Da ieri sera il Campidoglio è illuminato con il nostro tricolore. Sarà così per tutta la durata dell’emergenza coronavirus. Vogliamo lanciare un segnale di forza e speranza in queste giornate delicate e difficili per tutti”. Così su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Roma sta reagendo bene, ma non dobbiamo abbassare la guardia. C’è ancora della strada da percorre per uscire dall’emergenza – aggiunge – I colori della nostra bandiera che si stagliano sulla facciata di Palazzo Senatorio sono il simbolo di un’Italia unita che c’è e combatte insieme. Dobbiamo essere determinati, responsabili e fiduciosi. Ai romani e agli italiani dico che ci rialzeremo e che usciremo da questa situazione. Ognuno sta dando il proprio e indispensabile contributo. Insieme ce la faremo. Siamo forti. Ringrazio Acea e i suoi tecnici per aver provveduto all’illuminazione”.