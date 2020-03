Coronavirus, in libreria esperti spiegano la malattia

ROMA. – In questi giorni di panico e smarrimento, mentre il Paese si trova coinvolto nella durissima battaglia contro il coronavirus, sono disponibili in libreria alcuni instant book di medici, esperti e giornalisti (ma tante sono le pubblicazioni fai da te non necessariamente attendibili apparse come funghi e a tempo di record sul web), utili a fare chiarezza sulla nuova malattia che sta sconvolgendo il mondo intero, dal libro del virologo Burioni a quello della biologa Capobianchi.

ROBERTO BURIONI, VIRUS, LA GRANDE SFIDA. DAL CORONAVIRUS ALLA PESTE: COME LA SCIENZA PUO’ SALVARE L’UMANITA’ (Rizzoli, pp.240, 15 euro). Si intitola semplicemente “Virus, la grande sfida” il nuovo libro di Roberto Burioni, edito da Rizzoli, nel quale, in un excursus dal coronavirus alla peste, il virologo spiega come l’unica arma di cui possiamo disporre è la scienza. Burioni, che ha lavorato al libro con l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco e che devolverà i proventi della vendita della pubblicazione alla ricerca sui coronavirus, in poco meno di 250 pagine illustra al lettore la natura e il funzionamento dei virus, il loro passaggio (spillover) dagli animali all’uomo, l’evoluzione delle nostre conoscenze scientifiche, gli effetti delle epidemie nella storia dell’umanità e le principali battaglie combattute nell’ultimo secolo.

SIMONA RAVIZZA (A CURA DI), 50 DOMANDE SUL CORONAVIRUS. GLI ESPERTI RISPONDONO (Solferino Editore, pp.96, 6 euro. Coordinamento scientifico di Sergio Harari). Sei autorevoli esperti impegnati nell’attività clinica e di ricerca sul coronavirus sono stati interrogati nel libro “50 domande sul Coronavirus. Gli esperti rispondono” (Solferino) dalla giornalista Simona Ravizza per chiarire alcune questioni centrali per i cittadini durante l’attuale emergenza. Ravizza, che per il Corriere della Sera ha raccontato la cronaca dell’epidemia, ha posto infatti domande legate alla prevenzione, alla cure, alla logica dei provvedimenti di ordine pubblico: il risultato è un volume snello e chiaro, in cui tutte le tematiche sono affrontate con un linguaggio accessibile.

MARIA CAPOBIANCHI, CORONAVIRUS. COS’E’, COME CI ATTACCA, COME DIFENDERSI (Castelvecchi, pp.64, 7 euro. A cura di Benedetta Moro). La biologa Maria Capobianchi, che con il suo staff del laboratorio di Virologia dell’Istituto Spallanzani di Roma è riuscita a isolare il coronavirus, cerca di fare luce sulla nuova e minacciosa pandemia nel libro “Coronavirus. Cos’è, come ci attacca, come difendersi” (Castelvecchi), a cura di Benedetta Moro. Con rigore scientifico e chiarezza, Capobianchi – che devolverà i diritti d’autore al Laboratorio di Virologia dell’Azienda Ospedaliera Lazzaro Spallanzani in favore della ricerca – spiega rischi della malattia e come possiamo combatterla, anche al fine di contrastare le tante fake news che circolano sul coronavirus creando panico e confusione.

DEAN KOONTS, ABISSO – CORONAVIRUS: IL ROMANZO DELLA PROFEZIA (Fanucci, pp.360, 17 euro). Accanto ai libri degli esperti, anche la narrativa segue l’onda del nuovo virus. E’ il caso dell’editore Fanucci che pubblica per il pubblico italiano “Abisso”, thriller best seller di Dean Koonts scritto nel 1981. Nelle pieghe di una storia drammatica, con una madre che perde il proprio figlio, l’autore inserisce la “profezia” di un virus letale creato in Cina e chiamato “Wuhan 400”.

DAVID QUAMMEN, SPILLOVER. L’EVOLUZIONE DELLE PANDEMIE (Adelphi, pp.608, 14 euro). C’è poi il ritorno di “Spillover. L’evoluzione delle pandemie”, il lungo reportage di David Quammen (Adelphi) che in questo periodo di emergenza sanitaria ha avuto un boom nelle vendite: il merito, pur essendo un’edizione ormai datata (scritto nel 2012, il libro è stato pubblicato in Italia nel 2014), è dell’attualità, e, per alcuni, anche della capacità profetica del lavoro di Quammen. In “Spillover” infatti l’autore, spiegando l’origine e il comportamento dei virus, scrive che i responsabili della prossima pandemia “sono già tra noi” e si chiede, quasi una premonizione la sua, se la catastrofe si manifesterà “nella foresta pluviale o magari in un mercato cittadino della Cina meridionale”.

(di Marzia Apice/ANSA)