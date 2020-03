(ANSA) – TORINO, 18 MAR – Sono dieci i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al Coronavirus e comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale complessivo è ora di 154 deceduti. In aumento anche le persone positive: sono 2.341. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 227. I tamponi finora eseguiti sono 7.853, di cui 4.877 risultati negativi. (ANSA).