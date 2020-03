(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Nei giorni scorsi era arrivato lo sfogo via social, oggi la decisione di rescindere il contratto con il club d’appartenenza. Obi Mikel, ex centrocampista del Chelsea in forza al Trabzonspor, non ha digerito la decisione della Federcalcio turca di far proseguire il campionato sia pure a porte chiuse e questo nonostante la diffusione del coronavirus. “La vita di ciascuno di noi viene prima di ogni altra cosa, non mi sento tranquillo in questa situazione, né me la sento di giocare. Ci si dovrebbe fermare, annullare tutta la stagione agonistica”, aveva scritto il giocatore nigeriano che – come comunica una nota ufficiale del Trabzonspor – ha rescisso il contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il club turco ha inoltre reso noto che Mikel ha rinunciato alle spettanze economiche fino a quella data. (ANSA).