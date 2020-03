(ANSA) – NAPOLI, 18 MAR – La direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli prende decisa posizione dopo le notizie che riferivano di “249 dottori malati immaginari” e che avrebbero presentato certificati di malattia. La direzione ha visionato “i documenti puntualmente verificati dalla direzione amministrativa. I numeri, certificati e verificabili, riferiscono di un organico di 739 medici dei quali 276 impegnati nel Dipartimento di Emergenza Urgenza Dea. “Al fine di tutelare l’immagine dell’Azienda ospedaliera, dei dipendenti (medici e non) che con dedizione e coraggio sono a lavoro la direzione strategica si riserva di agire nelle opportune sedi contro chiunque diffonderà notizie non verificate e non corrispondenti a verità”, annuncia la direzione strategica.