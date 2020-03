(ANSA) – WASHINGTON, 18 MAR – La Casa Bianca ha valutato di fare un ordine esecutivo per aumentare grandemente l’uso dei farmaci sperimentali contro il coronavirus ma ha incontrato le obiezioni degli scienziati della Food and Drug Administration (Fda), che hanno messo in guardia contro i rischi non necessari per i pazienti. Lo scrive il Wall Street Journal citando un alto dirigente del governo.