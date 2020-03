(ANSA) – TEHERAN, 18 MAR – La Guida suprema iraniana Ali Khamenei ha approvato la proposta del capo della magistratura Ebrahim Raisi di concedere l’amnistia o una riduzione di pena a un significativo numero di detenuti in occasione delle celebrazioni per il mese islamico di Rajab e per il Capodanno persiano, i cui festeggiamenti iniziano venerdì. L’amnistia riguarderà i detenuti che sono stati condannati a oltre 10 anni di carcere e hanno già scontato almeno metà della pena, agli uomini sopra i 70 anni e alle donne sopra i 60 anni che abbiano scontato almeno un quinto della pena e ai condannati a pene inferiori a cinque anni per reati legati alla sicurezza. Lo riporta l’Irna. Nelle ultime due settimane, Teheran aveva già concesso la scarcerazione temporanea di 85 mila detenuti per contrastare la diffusione del coronavirus nelle carceri.