(ANSA) – ROMA, 18 MAR – “Ci coordiniamo come centrodestra. Faremo tutto come opposizione unita e compatta. Se non verrà risposta dall’esecutivo chiederemo risposte ad altri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, risponde alla domanda se tornerà a parlare con il Presidente della Repubblica se il governo non ascolterà le sue richieste sulla gestione della crisi per il coronavirus.