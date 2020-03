(ANSA) – ROMA, 18 MAR – ‘Quando i tifosi chiamano, Dazn (chiama e) risponde E’ stato denominato Dazn Calling il nuovo format con il quale Diletta Leotta prosegue le interviste con i campioni, mantenendo le giuste distanze durante l’emergenza coronavirus. Su Dazn gli atleti azzurri di ogni disciplina sportiva racconteranno – in conference call – come vivono questo periodo che ha rivoluzionato la vita di tutti. Come difendersi se non con lo sport? Ed ecco le testimonianze di campioni come Ivan Zaytsev e Marco Melandri, protagonisti delle prime due call di oggi; di Elisa Di Francisca e di tanti altri atleti – fra i quali anche Francesco Totti – che parlano dell’importanza di restare uniti e di quanta speranza riversino nei valori dello sport. Un modo nuovo di vivere questo momento che, se visto da un’altra prospettiva come quella adottata dagli atleti, può allenare alla resilienza, alla pazienza e all’unità, fondata su forte spirito di squadra. (ANSA).