ROMA. – C’è un tempo per il calcio giocato, mentre per quello fatto di voci o presunte trattative non c’è alcuna pausa. Di campioni che forse arriveranno o magari saluteranno si parla quasi senza soluzione di continuità, per la gioia – o la disperazione – dei tifosi, i cui sogni non smettono mai di rincorrersi.

E così, anche al tempo del coronavirus, con il pallone che ormai da giorni si è sgonfiato, smettendo di rotolare, i club preparano le strategie del mercato che verrà, con la speranza/ambizione di anticipare la concorrenza. In quanto ci riusciranno?

Assolutamente accattivanti le voci che si inseguono sull’asse Barcellona-Milano, sponda nerazzurra. Il club blaugrana ha in cima alla lista degli obiettivi a breve scadenza – oltre al brasiliano Neymar – il nome Lautaro Martinez, protagonista dello straordinario girone d’andata della squadra di Antonio Conte.

L’argentino sembra destinato ad affiancare Messi e Suarez, quando l’uruguagio rientrerà dall’infortunio. E comunque il suo arrivo permetterebbe al club catalano di gettare le basi per il futuro.

L’Inter potrebbe anche rinunciare al “Toro”, a patto che il Barca metta sul piatto della bilancia, oltre una cifra considerevole, anche qualche nome illustre: dal francese Ousmane Dembelé al cileno Arturo Vidal, dal brasiliano Arthur Melo al connazionale Philippe Coutinho, attualmente in prestito al Bayer Monaco, che nell’Inter ha già giocato. Su Lautaro c’è anche l’interesse del meglio della Premier League: l’argentino, infatti, fa gola a Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, che punta a sostituire il “Kun” Aguero, e al Chelsea.

Ma non è tutto: all’Inter non escludono un ritorno di Radja Nainggolan, dopo l’ottimo campionato con la maglia del Cagliari, dove il centrocampista belga era tornato in prestito.

Per quanto riguarda il Milan, invece, non arrivano buone notizie dalla Germania, dove la Bild non dà certo per scontato il trasferimento in rossonero dello stratega tattico e visionario Ralf Rangnick.

Dopo Petagna, il Napoli potrebbe mettere le mani su Davide Pessina, uno dei pezzo pregiati del Verona delle meraviglie. La Roma è pronta a riabbracciare Stefan El Shaarawy, che sente nostalgia dell’aria della Capitale, mentre c’è un ritorno di fiamma (ammesso che il feeling si sia mai interrotto) fra la Juve e Paul Pogba.

Il francese tornerebbe alla base, dopo l’esperienza nel Manchester United, ma in cambio per 100 milioni di euro, sottoscrivendo un quinquennale da 30 milioni lordi a stagione. Il computo economico, però, non tiene conto delle spese di commissione da versare a Mino Raiola: non si tratta di dettagli (economici).

Al Bologna interessa il terzino della Dinamo Zagabria, Petar Stojanovic, mentre la Fiorentina punta al rinnovo automatico di Martin Caceres: al difensore uruguagio mancano poche presenze e poi sarà viola a tutti gli effetti. Sembrerebbe tutto fatto per il rinnovo di Dies Mertens con il Napoli: manca solo l’ufficialità. L’attaccante avrebbe già firmato un biennale con opzione per una terza stagione, quindi rimarrebbe all’ombra del Vesuvio – innamorato com’è del capoluogo partenopeo – per ricoprire un incarico dirigenziale.

É ai titoli di coda, invece, l’esperienza con gli azzurri di Arek Milik che difficilmente rinnoverà il contratto in scadenza 30 gigno 2021. In Turchia si continua giocare e il nigeriano Obi Mikel chiede (e ottiene) la rescissione del contratto con il Trabzonspor. Una decisione saggia, la sua.