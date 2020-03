MILANO. – Cinque morti in 24 ore nella casa di riposo di Quinzano, in provincia di Brescia, hanno alzato il velo sul dramma dei più fragili tra i fragili, gli ospiti delle Rsa lombarde, che in questo momento rischiano di diventare delle polveriere sia per gli anziani sia per gli operatori che se ne occupano.

Dall’inizio dell’emergenza nella struttura di Quinzano sono morti 18 anziani, mentre dei 150 ospiti della casa di riposo di Gandino, in Val Seriana, una ventina di chilometri da Alzano Lombardo, una quarantina hanno la febbre e dal 24 febbraio ci sono stati 15 decessi.

E ad Alzano Lombardo, dove due giorni fa sono mancate 8 persone, 2 risiedevano nella Casa di Riposo Martino Zanchi. A Quinzano uno solo dei decessi è stato accertato essere riconducibile al Covid-19 perché è l’unico al quale è stato fatto il tampone.

“I tamponi nelle Rsa non li fanno – spiega il direttore amministrativo di Gandino, Elio Tabotta – e in ospedale i nostri ospiti non li prendono, rimangono lì dove sono”. E ora, con 40 malati su 150, “consideriamo tutti – dice il direttore sanitario della Rsa della Val Seriana, Fulvio Menghini – potenzialmente affetti dal coronavirus”.

Alla Rsa Sant’Erasmo di Legnano un ospite è morto per Coronavirus, mentre nel caso di altri due decessi non è stato fatto il tampone. E a Mediglia, nel milanese, la direzione della Rsa parla di ‘diversi morti’ senza confermare la cifra di ben 25 che è circolata ieri, e comunque senza,anche in questo caso, capire quanti a causa del coronavirus.

La “drammatica” situazione delle case di riposo è denunciata anche da Fp Cisl: “Vedremo aumentare focolai e decessi” prevede la segretaria milanese Laura Olivi. A Milano, secondo Flavia Albini, responsabile Terzo settore, c’è “una struttura con un intero reparto in quarantena”, almeno altre due con casi conclamati ma sono segnalati altri casi.

C’è il grande problema dei dispositivi di protezione, che stanno arrivando nelle Rsa, ma non dovunque e non per tutti. “Nella catena di distribuzione – spiega il segretario regionale Mauro Ongaro – sono stati gli ultimi. E abbiamo avuto segnalazione di contagio fra gli operatori”.

In una Rsa milanese le mascherine sono finite la scorsa settimana, ma i medici non si sono arresi: hanno contattato la ditta che da anni serve la struttura ospedaliera e l’hanno convinta a cucire delle mascherine di tessuto. Ci sono poi anche le residenze sanitarie per disabili, le Rsd, come la Santa Maria Nascente di Milano, che fa parte della fondazione Don Gnocchi, dove sono malati 21 degenti su 45.

“Il 90% dei miei colleghi è risultato positivo al tampone” racconta un’operatrice, spiegando che “i dispositivi di protezione individuale sono arrivati solo il 9 marzo”. E ora due operatori sono in rianimazione.

(di Gioia Giudici/ANSA)