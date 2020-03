Coronavirus: tricolore su palazzo presidenziale in Polonia

(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Su iniziativa dell’Ambasciata di Polonia a Roma, in segno di solidarietà con l’Italia che sta fronteggiando la durissima prova della lotta contro l’epidemia di coronavirus, questa sera il palazzo presidenziale a Varsavia è stato illuminato con il tricolore. Sulla facciata della sede della Presidenza della Repubblica è proiettata la bandiera italiana con la scritta Solidarność, solidarietà. Con questa iniziativa la Polonia vuole dimostrare di essere al fianco dell’Italia, come lo è stata nei momenti più difficili della storia. I due popoli hanno sempre lottato insieme, come testimoniano i loro inni nazionali che si citano reciprocamente, unico caso al mondo. “Credo che ogni uomo abbia due patrie; l’una è la sua personale, più vicina, e l’altra è l’Italia”, scriveva nel 1897 lo scrittore polacco e premio Nobel Henryk Sienkiewicz.