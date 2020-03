(ANSA) – BANGKOK, 19 MAR – Gli ospedali thailandesi stanno utilizzando dei robot per misurare la febbre ai pazienti e comunicare a distanza con loro, proteggendo la salute degli operatori sanitari in prima linea contro l’emergenza da coronavirus. Costruite originariamente per monitorare i pazienti con ictus in fase di recupero, le macchine sono state rapidamente dirottate per aiutare a combattere la malattia, in quattro ospedali a Bangkok e dintorni. Altri modelli saranno presto progettati per fornire cibo e medicine ai pazienti e potrebbero anche essere usati per disinfettare i reparti ospedalieri.