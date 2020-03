Effetto Coronavirus: Sos vittime violenza in casa, diminuiscono le richieste d’aiuto

ROMA. – Sono perlopiù italiane e chiedono aiuto con un filo di voce, per non farsi sentire dal compagno o dal marito nella stanza accanto visto che l’emergenza Coronavirus ha costretto tutti a rimanere tra le quattro mura di casa. Sono le donne che subiscono violenza e che in questa situazione hanno una duplice paura: del contagio e del proprio uomo.

A queste donne impossibilitate a parlare al telefono nella propria abitazione, le volontarie del Telefono Rosa, che gestiscono il numero antiviolenza e antistalking 1522, servizio pubblico della Presidenza del Consiglio-Dipartimento Pari Opportunità, in questo periodo di emergenza rivolgono l’invito a comunicare in chat la loro storia per non esporsi al pericolo di essere scoperte e aggredite per l’ennesima volta, magari anche più duramente.

E’ il caso di una donna di 51 anni della provincia di Milano. Ha telefonato al 1522 quasi sussurrando e poi ha scelto di utilizzare la chat per chiedere aiuto. Ha raccontato di essere sposata ad un uomo che è sempre stato violento con lei sia psicologicamente sia fisicamente. Ora, complici anche i giorni che li costringono a casa, la situazione è diventata insostenibile e la signora vorrebbe uscirne.

Ma tante altre donne con l’emergenza Coronavirus hanno invece desistito a chiedere aiuto. Dai dati del telefono Rosa emerge infatti che le telefonate, rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno scorso, nelle prime due settimane di marzo sono diminuite del 55,1%: da 1.104 sono passate a 496, di queste le vittime di violenza che hanno chiamato il telefono dedicato sono state 101 con una diminuzione del 47,7%.

Sono praticamente crollate le telefonate di vittime di stalking: l’anno scorso erano state 33, quest’anno soltanto 7 registrando una diminuzione del 78,8%. Per questo motivo la ministra alle Pari Opportunità e alla Famiglia Elena Bonetti ha lanciato una campagna informativa sui social per spiegare alle donne vittime di violenza domestica che “la porta per uscire dalla violenza è sempre aperta” come “sempre attivo è il numero antiviolenza 1522” così come sempre aperti sono i centri antiviolenza e le case rifugio.

Una campagna a cui, ha spiegato la ministra, stanno partecipando attivamente artiste e artisti come Fiorella Mannoia, Paola Turci, Giuliano San Giorgi, Ornella Vanoni e tanti altri “per amplificare – ha spiegato – il nostro messaggio per dire ‘Noi ci siamo, chiamate il 1522′”.

E sui centri antiviolenza Bonetti ha annunciato lo sblocco dei fondi del 2019, 30 milioni non ancora stanziati per ritardi attribuibili alle Regioni. “Firmerò un nuovo decreto per dire che – ha preannunciato la ministra – se anche le Regioni non hanno operato la programmazione verranno stanziati questi 30 milioni di euro con l’invito che arrivino il prima possibile ai centri antiviolenza e alle case rifugio”.

E sempre per i centri antiviolenza la ministra, in accordo con la collega Lamorgese, sta studiando un provvedimento per ampliare il numero degli alloggi. Richiesta sollecitata da D.i.Re – Donne in rete contro la violenza che la considerano la “misura più urgente che abbiamo chiesto, insieme ai presidi per consentire di lavorare senza ammalarsi”.

Anche D.i.Re sottolinea il calo delle richieste d’aiuto, l’ultima ‘accoglienza’ fatta riguarda “una donna in emergenza – raccontano – inviata dal pronto soccorso. Dato che non avevamo ricevuto alcuna indicazione né dal Pronto soccorso né da nessun’altra istituzione sulle procedure da seguire durante l’emergenza sanitaria, autonomamente abbiamo inserito la donna con minore in un appartamento trovato nei siti di ‘case vacanze’ in cui la donna può stare isolata e in sicurezza fino a quando l’emergenza sanitaria sarà rientrata. Le operatrici mantengono un contatto costante e provvedono a tutte le necessità della donna”.

(di Emanuela De Crescenzo/ANSA)