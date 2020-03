(ANSA) – BRUXELLES, 19 MAR – Il gruppo del Ppe annuncia che “il Parlamento europeo si riunirà in condizioni eccezionali giovedì 26 marzo in una sessione plenaria straordinaria”. I “deputati che non possono recarsi a Bruxelles parteciperanno da casa” e “i voti avverranno a distanza”, prosegue la nota.