Coronavirus: boom di cv per azienda respiratori polmonari

(ANSA) – BOLOGNA, 19 MAR – È boom di curricula inviati alla Siare di Crespellano, l’azienda bolognese di respiratori polmonari le cui macchine sono attese nelle terapie intensive di tutto il Nord Italia nella battaglia al coronavirus. Dopo l’appello dei giorni scorsi fatto all’ANSA dal fondatore Giuseppe Preziosa per la ricerca di esperti software in linguaggio di programmazione ‘C++’ in azienda sono arrivate moltissime candidature spontanee. Sono almeno 200-250 i curricula arrivati, fanno sapere dalla Siare, tanto che ora c’è un problema di tempo per cercare di rispondere a tutti. L’appello di Preziosa è diventato virale sul web e in particolare su social specializzati come Linkedin. Al momento ci sono alcune candidature al vaglio e si spera di portare in organico un esperto software quanto prima per dare una mano col surplus di ordini commissionato dal Governo per gli ospedali italiani in piena emergenza Covid-19. Alla Siare si lavora a ritmi pienissimi da settimane, anche il sabato e ben oltre l’orario di lavoro. Una grande mano è arrivata già da metà del personale tra tecnici specializzati e militari inviati dalla Difesa. L’altra metà sarà in sede da lunedì prossimo. A breve partiranno nuove consegne di questi preziosi dispositivi che fanno sì che i pazienti con gravi polmoniti non smettano mai di respirare.