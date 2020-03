MADRID – Prosegue il ponte aereo per permettere ai cittadini italiani bloccati in Spagna di tornare in Patria, dopo la decisione del governo Sánchez di sospendere fino al 25 marzo tutti i voli diretti tra Italia e Spagna.

L’Ambasciata d’Italia e l’Unità di Crisi della Farnesina hanno attivato, d’intesa con Alitalia, voli speciali Madrid-Roma, e Malaga-Roma. Il ponte aereo per il momento è previsto fino al 21 marzo. Ma non si esclude che Ambasciata e Unità di Crisi possano decidere, qualora la situazione lo giustificasse, di prolungare l’iniziativa per qualche giorno.

Informazioni e acquisti sono possibili sul sito della compagnia.

Redazione Madrid