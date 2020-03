Coronavirus: a Malpensa atterrano i medici cinesi

MILANO. – E’ atterrata all’aeroporto di Milano Malpensa la delegazione di 12 esperti cinesi che supporterà la Lombardia nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. A bordo del volo charter della China Eastren Airlines anche 17 tonnellate di nuovi aiuti sanitari, tra cui medicinali, reagenti chimici per i test, dispostivi di protezione, respiratori automatici e monitor per la terapia intensiva.

Il team cinese è composto sette medici, tre infermieri e due funzionari provenienti da vari ospedali e dal centro per il controllo e la prevenzione delle malattie dalla provincia dello Zhejiang. “In Italia il livello medico è avanzato. In Cina la situazione dei contagi è contenuta e sotto controllo e ringraziamo l’Italia per gli aiuti che ci ha dato. Ora veniamo noi ad aiutarla a combattere questa battaglia contro il virus” ha spiegato il capodelegazione Qiu Yunqing ai microfoni di SkyTg24, appena sbarcato a Malpensa.

In mano lo striscione “Siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso albero, fiori dello stesso giardino”. Dalla Cina, ha fatto sapere la Regione, sono arrivate oltre 400.000 mascherine, 5.000 camici oltre a guanti, occhiali protettivi, monitor, disinfettanti e tanto altro.

“Ci hanno portato, oltre alle mascherine, apparati per la ventilazione che per noi sono di vitale importanza. Lavoriamo giorno e notte e quotidianamente facciamo un appello, a tutto il mondo: abbiamo bisogno di queste attrezzature e di queste persone. Ringraziamo la Cina che ha risposto immediatamente” ha sottolineato il vicegovernatore Fabrizio Sala, che ha accolto la delegazione in aeroporto con il sottosegretario regionale Alan Rizzi.

Il gruppo cinese di esperti in Sars e in Covid si fermerà in Lombardia per almeno due settimane. Il programma operativo sarà stabilito domani mattina, durante la prima riunione con l’unità di crisi della Regione.