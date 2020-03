Coronavirus: Costa Luminosa, a Marsiglia sbarcano in 600

(ANSA) – PARIGI, 19 MAR – La procedura di sbarco a Marsiglia dalla nave Costa Luminosa sta procedendo per circa 600 passeggeri questo pomeriggio, secondo quanto apprende l’ANSA da fonti consolari italiane. A sbarcare sono tutti i passeggeri francesi più diversi di altre nazionalità su richiesta della Costa. La compagnia ha infatti stilato una lista di persone che possono sbarcare subito a Marsiglia e la scelta è stata fatta “sulla base della logistica del rimpatrio”, in pratica sulla facilità del rientro con un volo dalla Francia. Per tutti gli altri, oltre che ovviamente per i passeggeri italiani, completate le operazioni di sbarco in Francia, si ripartirà per l’Italia. Le operazioni di sbarco procedono piuttosto lentamente per i controlli da parte francese e per le verifiche sanitarie a bordo. Si ignora al momento il numero dei contagiati dal Covid-19.