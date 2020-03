(ANSA-AFP) – ROMA, 19 MAR – Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha indetto una giornata di coprifuoco da osservare domenica sull’intero territorio nazionale in India, nell’ambito dell’emergenza coronavirus. In un discorso alla nazione, Modi ha comunicato che il coprifuoco è fissato a partire dalle 7 del mattino fino alle 21 di domenica, una misura “nell’interesse del Paese, per prepararci alle sfide future”, ha detto.