Coronavirus: Grecia, 190 migranti in quarantena su isola Kea

(ANSA-AFP) – ATENE, 19 MAR – Circa 190 migranti approdati lunedì sull’isola greca di Kea sono stati messi in quarantena in un hotel abbandonato del porto a causa di un caso sospetto di coronavirus nel gruppo. Lo si è appreso dal vice sindaco dell’isola. L’imbarcazione sulla quale si trovavano si è arenata nel porto di Kea durante una tempesta. Tra i 190 migranti originari in maggioranza di Afghanistan, Iran e Somalia – 38 dei quali minori – una persona che aveva la febbre è stata immediatamente evacuata ad Atene per essere sottoposta al tampone.