LONDRA. – Un test preventivo e rapido sugli anticorpi per verificare l’eventuale immunità al Covid-19. É l’obiettivo di un team di ricercatori britannici di cui Boris Johnson ha parlato stasera nella sua conferenza stampa quotidiana dedicata all’emergenza sanitaria che allarma tutto il mondo: obiettivo evocato come una potenziale chiave di svolta.

“Per darvi un’idea – ha detto il primo ministro Tory ai giornalisti presenti – si tratta di un cosiddetto test sugli anticorpi, semplice da eseguire come quello sulla gravidanza, che potrebbe rivelare un contagio già avvenuto”. “Stiamo negoziandone l’acquisto. Se funziona, come chi ce lo propone afferma – ha messo le mani avanti – ne compreremo fino a centinaia di migliaia di kit, non appena fossero utilizzabili”.

Il riferimento sembra essere ad un annuncio fatto da sir Mark Walport, immunologo e genetista con alle spalle studi a Cambridge, poi professore all’Imperial College, quindi consigliere scientifico del governo britannico fra il 2013 e il 2017 e attualmente chief executive dei laboratori della società UK Research and Innovation. Intervistato da Itv, Walport, che nei giorni scorsi non ha lesinato critiche ad alcuni aspetti della strategia iniziale del governo Johnson sull’emergenza coronavirus, ha parlato di progressi “alla velocità della luce” negli studi condotti sullo sviluppo di questo test.

“Ci siamo molto vicini”, ha aggiunto, parlandone in particolare come di uno strumento “molto importante” per i medici e gli infermieri impegnati sul fronte della battaglia contro il Covid-19, visto che potrebbe rivelare coloro che sono immuni.

Non solo. Ma anche “un game changer”, nelle parole di sir Mark, per scovare i contagi avvenuti in assenza di sintomi. E consentire di “verificare la proporzione dei casi asintomatici nella popolazione”.