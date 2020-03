(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Sarebbe “prematuro” rinviare le Olimpiadi di Tokyo previste tra luglio e agosto nonostante la pandemia di coronavirus. Lo afferma, in un’intervista al New York Times, il presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach. “Per noi non sarebbe responsabile oggi e sarebbe prematuro partire da speculazioni e prendere una decisione – spiega -. Non sappiamo quale sarà la situazione. Stiamo comunque esaminando diversi scenari”.