Coronavirus: rinviati gli Europei di nuoto di Budapest

(ANSA) – ROMA, 20 MAR – Anche gli Europei di nuoto in programma a Budapest dall’11 al 24 maggio prossimi sono stati rinviati a causa della pandemia di coronavirus. La Lega europea (Len), presieduta dal n.1 della Fin, Paolo Barelli, fa sapere che “le nuove date proposte sono nel mese di agosto (dopo i Giochi di Tokyo, ndr), anche se ciò potrà essere confermato solo a fine maggio o inizio giugno”. Il programma dell’Europeo prevedeva il nuoto in piscina dall’11 al 17 maggio, i tuffi, il fondo in acque libere e il nuoto sincronizzato dal 18 al 24 maggio. “In questa fase è difficile, se non impossibile, pianificare un calendario preciso – afferma Barelli -. “Le priorità sono proteggere la salute degli atleti, assicurargli le migliori condizioni possibili per competere in un ambiente sicuro e celebrare un grande evento” (ANSA).