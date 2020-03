(ANSA) – VENEZIA, 20 MAR – Sono 4.237 i positivi al Coronavirus in Veneto, con una crescita di 206 contagiati rispetto a stamane. Lo rende noto stasera la Regione Veneto. In isolamento domiciliare vi sono 12.432 persone. I deceduti sono 140, 9 in più della rilevazione precedente. Dopo il caso rilevato stamane, nessun nuovo contagiato a Vo’. In terapia intensiva vi sono 246 pazienti, 10 in più di stamane, mentre i dimessi sono 239.