Coronavirus:Milan allunga stop allenamenti almeno fino a 3/4

(ANSA) – MILANO, 20 MAR – Stop totale alle attività di Casa Milan, Milanello e Vismara (sede del vivaio) “almeno” fino al 3 aprile. Il Milan proroga ufficialmente la sospensione degli allenamenti a tutti i livelli e “continuerà a monitorare gli sviluppi della pandemia” di Coronavirus “applicando con il massimo scrupolo le disposizioni delle autorità governative, delle istituzioni sportive e di quelle sanitarie per dare la massima priorità alla salute e sicurezza dei propri dipendenti, tesserati e collaboratori”. Lo stop era stato fissato fino a domenica 22 marzo ma già nei giorni scorsi, in attesi degli sviluppi sulla ripresa del campionato, il Milan aveva già deciso per allungare il periodo di sosta, in ottemperanza a quanto disposto dal governo. (ANSA).