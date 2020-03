GENOVA. – Tutto pronto per il varo del terzo e ultimo impalcato da quasi 100 metri del nuovo viadotto sul Polcevera. Confermato il programma che prevede l’operazione di sollevamento ultimata entro questo fine settimana e più ci si avvicina all’ ‘ora x’ più è chiaro che nella giornata di domani, sabato, si procederà allo spostamento della trave, per posizionarla in assetto rispetto alle pile 10 e 11, domenica inizierà il varo vero e proprio.

Gli interventi propedeutici alla movimentazione dell’imponente struttura – 1.880 tonnellate, assemblate nelle ultime settimane – vanno avanti da giorni all’interno del cantiere di levante. L’operazione è delicata perché se per il varo della campata sul Polcevera tra le pile 9 e 10 era stato necessario farla scorrere da una sponda all’altra del torrente, questa volta dovrà essere spostata sopra la linea ferroviaria.

Anche in questo caso saranno utilizzati carrelli semoventi radiocomandati e poi, per il varo, gli strand jack, i martinetti idraulici che isseranno l’impalcato a una velocità di circa 5 metri all’ora. Già da domenica scorsa, 15 marzo, le linee ferroviarie che passano tra le due pile interessate sono state interrotte. Lo stop alla circolazione, con modifiche per chi viaggia tra Genova-Ovada-Acqui Terme e Genova-Busalla-Arquata Scrivia-Novi Ligure, proseguirà fino al 27 marzo.

La maggior parte delle maestranze ancora presenti in cantiere, dopo che i dipendenti della Cossi hanno preferito rientrare a casa per la situazione Coronavirus, sono state concentrate proprio sul varo della campata 10-11. Il consorzio PerGenova ha la possibilità di impiegare ne lavori anche alcuni operai dei cantieri alessandrini del terzo valico.

Una volta sistemata in quota la campata tra le pile 10 e 11 mancheranno solo poco più di 250 metri di impalcato ai 1067 totali del viadotto. Restano da varare due impalcati da 50 metri a ponente e tre a levante oltre ad alcuni metri di spalle. In base al cronoprogramma aggiornato, proprio oggi, tutto il ponte avrebbe dovuto essere visibile ma il sindaco e commissario Marco Bucci conta di rispettare la scadenza del 21 giugno per il taglio del nastro ufficiale.

Intanto è in atto anche la preparazione della soletta del ponte: 8.000 metri cubi di calcestruzzo che saranno lavorati in contemporanea a getto continuo 24 ore su 24 in circa 7-8 giorni.