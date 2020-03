Coronavirus, terzo giorno senza nuovi contagi in Cina

(ANSA) – PECHINO, 21 MAR – Per il terzo giorno di fila, la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan. I nuovi decessi sono stati sette, tutti nell’Hubei. Salgono quindi a 81.008 i casi di contagio in tutta la Cina: 6.013 pazienti ancora sottoposti a trattamento medico; 3.255 morti; 71.740 che hanno superato l’infezione, portando il tasso di guarigione all’88,5%. Tornano a salire invece i nuovi casi in Corea del Sud, a causa di alcuni piccoli focolai: le infezioni aggiuntive sono state 147 (dalle 87 di giovedì), portando il totale a 8.799. Con otto nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100. Il focus della autorità sanitarie è sui nuovi focolai di infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu.