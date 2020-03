(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “Da subito abbiamo detto all’Europa che avremmo affrontato questa crisi senza alcun tipo di limitazione economica. Perché con un’emergenza di questa portata l’Italia ha la necessità di spendere tutto il denaro necessario per poter garantire la tutela dei propri cittadini. Oggi l’Europa ci dà ragione”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, commenta così la sospensione del patto di stabilità e spiega che sarà ora possibile fare gli interventi a sostegno di sanità, aziende e famiglie. “Siamo in una fase di emergenza e per uscirne abbiamo bisogno di strumenti straordinari”.