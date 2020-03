(ANSA) – ROMA, 21 MAR – “È scomparso Gianni Mura, una delle penne più belle del giornalismo italiano. Ha raccontato gli eroi dello sport nel corso di generazioni, riuscendo a coglierne le sfumature e i colori. Ed insieme a loro è entrato nella storia del movimento sportivo italiano”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ricorda il giornalista mancato oggi. “Sono diverse le sue citazioni passate alla storia, trovo questa – scrive ancora Spadafora – particolarmente efficace: ‘Da cinquant’anni sento dire che la simulazione fa parte del gioco. Non è vero: fa parte dell’imbroglio, esattamente come truccare le carte o pilotare gli appalti’. E’ un richiamo all’onestà al mondo dello sport che non si può non estendere alla nostra società”, conclude il ministro. (ANSA).