(ANSA) – VENEZIA, 21 MAR – Sono saliti questa sera a 4.809 i positivi da Coronavirus in Veneto, con un aumento di 192 casi rispetto a stamane. I ricoverati in area non critica sono 1.084 (+124), quelli in terapia intensiva 257 (+8). Ingente il numero odierno dei deceduti, 18, che porta il totale delle morti a 164. Dimesse 298 persone. A Vo’ nessun nuovo caso.