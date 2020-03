Malaga-Roma, voli speciali solo fino al 26 marzo

MADRID – Dopo il 26 marzo non sono previsti volti speciali tra Malaga e Roma. Lo ha reso noto, con un tweet, la nostra Ambasciata a Madrid. La sede diplomatica a Madrid, la rete consolare e l’Unità di Crisi della Farnesina, d’intesa con Alitalia, hanno organizzato un ponte aereo tra Spagna e Italia. L’obiettivo, permettere ai cittadini italiani bloccati in Spagna di tornare in Patria, dopo la decisione del governo Sánchez di sospendere tutti i voli diretti tra le due nazioni.

Nel caso della tratta Malaga – Roma, la nostra Ambasciata informa che i posti nei voli previsti i giorni 25 e 26 marzo sono già quasi esauriti. “C’è ampia disponibilità invece – è scritto nel tweet dell’Ambasciata – per il 22, 23 e 24 marzo”. Sottolinea che, per il momento, non sono in programma voli speciali dopo il 26 marzo.

Informazione e prenotazioni su www.alitalia.it

Redazione Madrid