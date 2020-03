Ciclismo: Nibali e Cassani alla Milano-Sanremo virtuale

(ANSA) – ROMA, 21 MAR – Vincenzo Nibali e Davide Cassani hanno partecipato alla Milano-Sanremo Virtual Experience, un’iniziativa organizzata da Rcs Sport insieme a Garmin Edge alla quale hanno partecipato 4221 persone per pedalare virtualmente sul finale del percorso della Classicissima di Primavera, che doveva corrersi oggi, da Alassio fino al traguardo di via Roma. “La Milano-Sanremo è una corsa che ha un posto speciale nel mio cuore e una delle mie vittorie più belle – ha detto Nibali -. Oggi ho avuto l’occasione di correrla in un modo nuovo e molto divertente. Ho potuto pedalare, seppur virtualmente, con i miei tifosi. E a loro chiedo pazienza in questo momento, continuate a non uscire e pedalate da casa – ci rivedremo presto”. Tra i partecipanti anche Alberto Bettiol, Maurizio Fondriest, Ivan Basso, Alessandro Ballan e il pilota Marco Melandri. (ANSA).